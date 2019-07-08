قائد بالحشد: عمليات إرادة النصر خططت لها بدقة وتركيز

2019/07/08 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، الاثنين، ان عمليات إرادة النصر خططت لها بعناية ودقة كبيرة منذ فترة طويلة، مبينا ان العملية تهدف الى إنهاء الوجود داعشي على الشريط الحدودي مع سوريا.وقال مصلح في تصريح لـ/المعلومة/ إن “العمليات العسكرية الجارية حاليا في محاور نينوى والانبار وصلاح الدين جاءت بعد تخطيط دقيق […]

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