2019/07/08 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الكمركية في كمرك الشحن الجوي بمطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، عن إعادة إصدار إرسالية مستلزمات طبية مخالفة للضوابط.وقالت السلطة في بيان لها , إن ” كوادرها أعادت إصدار ارسالية مستلزمات طبية مخالفة لضوابط الاستيراد حيث وردت بدون إجازة استيراد “.وأضافت ، أن ” إعادة الإصدار تمت حسب الإجراءات القانونية المعتمدة لديها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة إصدار إرسالية مستلزمات طبية مخالفة للقانون في مطار بغداد النعيم نيوز.

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