وزير الاتصالات : جئنا الى البرلمان لمحاولة البعض سحب الثقة عنا

2019/07/08 | 14:02

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بغداد:سومر نيوز

اكد وزير الاتصالات نعيم الربيعي انه جاء الى مجلس النواب من اجل توضيح بعض الملابسات ومحاولة بعض ...

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