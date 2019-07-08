طهران تعلن رفع تأشيرة دخول الزوار الايرانيين الى العراق

2019/07/08 | 14:02

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الاثنين، عن رفع تأشيرة دخول الزوار الايرانيين الى العراق خلال الزيارة ا...

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