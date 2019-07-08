سائرون يتهم عبد المهدي بـ”تقريب” قيادات بالمجلس الأعلى من مراكز القرار

2019/07/08 | 14:02

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بغداد:سومر نيوز

اتهم القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالعمل بشك...

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