مجلس النواب يصوت على تعديل نظامه الداخلي وتشكيل لجنة الاتصالات والاعلام

2019/07/08 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب على تعديل نظامه الداخلي وتشكيل لجنة الاتصالات والاعلام ، تنقل صلاحياتها من لجنتي الخدمات والثقافة والاعلام .

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