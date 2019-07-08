وزير الدفاع يشرف على تنفيذ المرحلة الثانية لعمليات إرادة النصر

2019/07/08 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرف وزير الدفاع نجاح الشمري، يوم الأثنين، على تنفيذ المرحلة الثانية لعمليات إرادة النصر.

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