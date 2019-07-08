صالح يثمن دور ألمانيا في مساعدة العراق وتقديم المساعدات للنازحين

2019/07/08 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين في قصر السلام ببغداد، السفير الالماني لدى العراق سيريل نون بمناسبة انتهاء مهام عمله.واثنى رئيس الجمهورية بحسب بيان مكتبه الاعلامي الذي تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، على “جهود السفير خلال فترة عمله في العراق من اجل تطوير العلاقات بين البلدين”، متمنياً له “النجاح في مهام عمله المقبلة”.

وثمن صالح “مواقف المانيا الداعمة للعراق ودورها في تعزيز الاستقرار فيه”، مشيداً “بمساهمتها في تقديم المساعدات الانسانية لاسيما في مجال اغاثة النازحين”.

من جانبه، اكد السفير الالماني “رغبة بلاده على الاستمرار في توطيد العلاقات مع العراق، وتعزيز اطر التعاون بين البلدين في المجالات كافة”.

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