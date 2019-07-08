أحمد جرادات - للتاريخ: مانيفستو استنكار وبراءة

2019/07/08 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_جرادات أنا أحمد حسن علي جرادات، فردٌ أعزلٌ بلا حولٍ ولا قوة، من قرية بشرى بشمال الأردن، مسقط رأس جَدِّي السابع قبل إنشاء كيان وظيفي على أرض بلادي- التي لا أعرف غيرها وطناً- بزمن موغل في القدم، أُدين على الملأ كلَّ مَن يشارك في، أو يوافق على، أو يتواطأ مع، أو يسكت عن، أو ينتفع من "ورشة المنامة وصفقة القرن والوطن البديل"، من الأكابر إلى الأصاغر، ومن المُوالين الانتهازيين إلى المعارضين الكذَّابين من "شتى ال......

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