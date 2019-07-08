2019/07/08 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ” بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اتهم القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالعمل بشكل حزبي وتقريب قيادات وشخصيات ذو توجه حزبي معين على مراكز القرار السياسي والامني.وحذر الربيعي في بيان اصدره مكتبه، عبد المهدي من “تمكين شخصيات محددة وزرعها على رأس مفاصل خطيرة ومهمة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يهدد عبد المهدي بكشف “اسماء مجلسية” زرعها بمفاصل “خطيرة المركز الخبري الوطني.

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