البرلمان يصوت على التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية

2019/07/08 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علم موقع النعيم نيوز أن مجلس النواب،صوت الاثنين، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (١) لسنة ٢٠١٩.وقال مصدر برلماني، إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (١) لسنة ٢٠١٩”.وعقد البرلمان اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة …

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