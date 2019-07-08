بالأرقام… البصرة تُسجل أعلى درجة حرارة والسليمانية تحتفل بالربيع!

2019/07/08 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت #الهيئة العامة للأنواء #الجوية، اليوم الاثنين، أن طقس #المنطقة #الوسطى سيكون مشمساً حاراً، ولا توجد تغييرات في درجات #الحرارة بينما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة […]

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