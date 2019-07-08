ضبط ٣٠ سيارة دون الموديل في كمرك بوابة البصرة

2019/07/08 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

أعلنت السلطات الكمركية في كمرك بوابة البصرة ،اليوم الأثنين، انها وبالتعاون مع شرطة الكمارك ضبطت (٣٠) سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده في مخالفة

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