2019/07/08 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب احمد الكناني لـ"العهد": استضافة وزيري النفط والمالية ورئيس ديوان الرقابة بخصوص نفط الإقليم وتطبيق تعديل الموازنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/08 | 14:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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