الجمارك تضبط ٣٠ سيارة دون الموديل المسموح باستيراده في بوابة البصرة

2019/07/08 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الجمركية في جمرك بوابة البصرة، اليوم الأثنين، وبالتعاون مع شرطة الجمارك عن ضبط (٣٠) سيارة دون الموديل المسموح باستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة.

وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" السيارات كانت مخفية داخل ٨ حاويات حجم ( ٤٠ )قدم في محاولة لتهريبها حيث تم ضبطها من قبل لجنة الكشف بالتعاون مع شرطة الجمارك العاملة بالمنفذ".وأكدت الهيئة بحسب البيان، الى انه" تم إحالتها للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".انتهى..م.م

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