العمل تعلن شمول الاسر المتقدمة منذ عام ٢٠١٦ براتب الاعانة الاجتماعية

2019/07/08 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للزمان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الوزارة ستنشر اسماء الاسر المشمولة في المحافظتين عبر الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة".واضاف، ان" عدد المشمولين في محافظة نينوى بلغ قرابة (٢٢) الف اسرة فيما بلغ عدد الاسر المشمولة في محافظة صلاح الدين قرابة (١٣) الف اسرة".ودعا الوزير بحسب البيان، الاسر الى مراجعة اقسام الحماية في المحافظتين وابتداء من يوم الثلاثاء ٢٠١٩/٧/٩ وكل حسب تاريخ المراجعة المثبت امام اسمه في القوائم المنشورة لاستكمال معاملاتهم واصدار بطاقة ال( كي كارد) تمهيدا لاطلاق رواتبهم.انتهى..م.م

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