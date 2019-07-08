مخاوف في كربلاء من استغلال مبلغ 15 مليار دينار لمكاسب انتخابية

2019/07/08 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مجلس محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، المشاريع المخصصة للمركز والاقضية والنواحي بعد ان خصصت الحكومة المركزية مبلغ 15 مليار دينار لانجاز تلك المشاريع بالمحافظة.وقالت عضو مجلس محافظة كربلاء، بشرى حسن عاشور في حديث لوكالة نون الخبرية، انه "تم عقد اجتماع ضم اعضاء لجنة الاعمار في مجلس المحافظة داخل مبنى المجلس، وناقشنا فيه المشاريع المخصصة لمركز المحافظة والاقضية والنواحي".

واكدت عاشور على "الالتزام بأولويات المشاريع، وعدم الانتقائية في اختيارها"، معربةً عن مخاوفها، من ان "يتم القفز عن الاولويات اثناء اعلان المشاريع واحالتها وفقاً لدواعي انتخابية وحسب المزاجيات".

وأعلن وزير التخطيط نوري الدليمي، السبت الماضي، موافقته على مناقلة أموال من المشاريع المتلكئة في كربلاء إلى المشاريع "المهمة" بالمحافظة، مؤكداً انه سيتم إيقاف (مشروع) المبنى الحكومي، وتتحول الأموال إلى بناء مدارس ومستشفيات بمبلغ ١٥ مليار دينار.

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