مخاوف في كربلاء من استغلال مبلغ 15 مليار دينار لمكاسب انتخابية

واكدت عاشور على "الالتزام بأولويات المشاريع، وعدم الانتقائية في اختيارها"، معربةً عن مخاوفها، من ان "يتم القفز عن الاولويات اثناء اعلان المشاريع واحالتها وفقاً لدواعي انتخابية وحسب المزاجيات".
وأعلن وزير التخطيط نوري الدليمي، السبت الماضي، موافقته على مناقلة أموال من المشاريع المتلكئة في كربلاء إلى المشاريع "المهمة" بالمحافظة، مؤكداً انه سيتم إيقاف (مشروع) المبنى الحكومي، وتتحول الأموال إلى بناء مدارس ومستشفيات بمبلغ ١٥ مليار دينار.
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