الصناعات الفولاذية تجهز وزارة الكهرباء بابراج نقل الطاقة الكهربائية وتبدي استعدادها لتجهيز القطاعين العام والخاص بالاوكسجين الطبي والصناعي بنقاوة عالية

2019/07/08 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للصناعات الفولاذية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن استمرارها بتجهيز وزارة الكهرباء بابراج نقل الطاقة الكهربائية وعلى وجبات. وذكر مدير عام الشركة المهندس محمد فائق جمعة في تصريح لوكالة نون ان ملاكات الشركة تواصل عمليات انتاج ابراج نقل الطاقة الكهربائية سعة (400) كي في لتجهيز الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الفرات الاوسط التابعة لوزارة الكهرباء وفق العقد الموقع بين الجانبين، مشيرا الى ان ملاكات مصنع الابراج والكرينات والغلونة التابع للشركة قامت بتجهيز الوجبة الثانية من هذه الابراج، مؤكدا استعداد شركته لتأهيل شبكات نقل الطاقة الكهربائية وفق المواصفة المعتمدة لدى وزارة الكهرباء للاسهام في دعم الشبكة الوطنية وتقديم الخدمات الى المواطنين، مشددا في الوقت ذاته حرص الشركة على انجاز عقودها مع وزارات الدولة المختلفة وفق احدث المواصفات العالمية وبوقت قياسي.في شأن اخر اضاف المدير العام بأن ملاكات الشركة باشرت بعمليات تأهيل معمل انتاج الاوكسجين والنتروجين حيث شرعت ملاكات مصنع الخدمات المركزية بعمليات تأهيل ضواغط الاوكسجين ونصب خزانات اضافية وصيانة جميع مفاصل المعمل الميكانيكية والكهربائية ونصب اجهزة تبريد لقاعة التوربينات وغيرها من الاعمال الاخرى، لافتا الى ان عمليات التأهيل تهدف الى زيادة الطاقة الانتاجية للمعمل ووفق احدث المواصفات العالمية، مبديا الاستعداد لتجهيز المستشفيات والوزارات والقطاع الخاص بالاوكسجين الطبي والصناعي بنقاوة عالية تصل الى 99,6% اضافة الى امكانياتها في تجهيز النتروجين.

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