وزارة العمل تعلن شمول الاسر المتقدمة منذ عام ٢٠١٦ براتب الاعانة الاجتماعية

2019/07/08 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، باسم عبد الزمان، اليوم الاثنين، نتائج شمول الاسر المتقدمة منذ عام ٢٠١٦ براتب الاعانة الاجتماعية.وذكر بيان للزمان وتلقته وكالة صدى، ان” الوزارة ستنشر اسماء الاسر المشمولة في المحافظتين عبر الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة”.واضاف، ان” عدد المشمولين في محافظة نينوى بلغ قرابة (٢٢) الف

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