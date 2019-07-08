2019/07/08 | 14:55

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الحلبوسي يوجه بإستضافة وزيري النفط والمالية وممثل رئيس الوزراء الخميس المقبل

الاثنين

08

تموز

2019 :

02:44 pm

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الحلبوسي يوجه بإستضافة وزيري النفط والمالية وممثل رئيس الوزراء

الخميس المقبل

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