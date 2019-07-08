2019/07/08 | 14:55

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مراسل آفاق : البرلمان يُصوت على تعديل قانون الموازنة والنصر تنسحب من الجلسة

صوت مجلس النواب، الاثنين، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون

الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم {١} لسنة ٢٠١٩.وقال مراسلنا، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم، على

مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية

لجمهورية العراق رقم (١) لسنة ٢٠١٩".

مشيرا الى انسحاب كتلة النصر من الجلسة

وعقد البرلمان اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي

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