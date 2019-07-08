عمليات الحشد الشعبي: 13 لواءً شارك بعمليات إرادة النصر لتطهير صحراء الجزيرة

2019/07/08 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير الحركات في عمليات الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، الاثنين، عن مشاركة 13 لواءً بعمليات إرادة النصر لتطهير صحراء الجزيرة، مؤكدا ان الحشد والقوات الامنية وضعا خطة بعد التطهير لمسك الارض وتقييد حركة العدو.وقال الربيعاوي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، ان "13 لواءً من الويتنا شاركت بعمليات ارادة النصر التي انطلقت منذ يوم ...

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