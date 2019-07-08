/ بدر نيوز/ تنشر نص المادة المصوت على تعديلها بموازنة 2019

2019/07/08 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … نشرت وكالة / بدر نيوز /، نص المادة التي صوت مجلس النواب على تعديلها في قانون الموازنة الاتحادية.وصوت مجلس النواب ، اليوم الاثنين ، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (١) لسنة ٢٠١٩.

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