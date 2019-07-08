2019/07/08 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، الاثنين ٨ تموز ٢٠١٩ ، عن عدد المشاريع المنفذة بالنصف الاول من العام الحالي في عموم المحافظة.وقال مدير الفرع المهندس ” جاسم راضي بريدي في بيان وتلقته وكالة صدى ” بان ملاكاته في قسم تنفيذ المشاريع وباسناد من قسم الهندسة الميكانيكية وصيانة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توزيع كهرباء ميسان يعلن عن عدد المشاريع المنفذة في النصف الاول من العام الحالي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع كهرباء ميسان يعلن عن عدد المشاريع المنفذة في النصف الاول من العام الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع كهرباء ميسان يعلن عن عدد المشاريع المنفذة في النصف الاول من العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).