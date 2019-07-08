2019/07/08 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، الاثنين، تحفظه على التعديل الأول بقانون الموازنة الاتحادية ، محملا السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية عدم محاسبة الإقليم على أموال النفط.وقالت القيادية في الائتلاف ندى شاكر جودت لـ/ المعلومة /، إن “الحكومة المركزية لابد أن تُحترم وان يعرف الإقليم حقوقه”، مذكرة “بالاتفاق بين الإقليم والمركز بدفع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف النصر يعلن تحفظه على التعديل الأول بقانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف النصر يعلن تحفظه على التعديل الأول بقانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).