القبض على 12 مطلوبا وضبط 3 عجلات مخالفة للضوابط القانونية في ديالى

2019/07/08 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوات امنية مشتركة القبض على 12 مطلوبا صادره بحقهم مذكرات قبض قضائية .وقال العقيد غالب عطية الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى :” ان قوات امنية مشتركة القت القبض على 12 مطلوبا في ممارسات امنية نفذت في مناطق متفرقة في محافظة ديالى ” .واضاف :” ان المفارز الامنية في سيطرة جديدة الشط […]

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