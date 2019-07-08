بغداد اليوم تنشر نص تعديل قانون الموازنة الخاص بتمديد عمل المناصب بالوكالة

2019/07/08 | 15:01

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بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الاثنين (8 حزيران 2019)، نص تعديل قانون الموازنة الخاص بتمديد عمل المناصب بالوكالة.

ويتضمن نص تعديل القانون، "تلغى المادة (58) من القانون، والتي نصت على انهاء العمل بالوكالة بتاريخ 30 حزيران 2019، ويحل محلها ما يلي: تلتزم الحكومة بأنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الأجهزة الأمنية والعسكرية، في موعد أقصاه 2019/10/24، ويعد أي اجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة، باطلاً ولا يترتب عليه أي اثر قانوني، على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة الاستمرار بعد التاريخ المذكور أعلاه، كما أن هذا القانون ينفذ من تاريخ 30 حزيران ويتم نشره بالجريدة الرسمية".

بغداد اليوم- أربيل

رد العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، الاثنين (08 تموز 2019)، على الاتهامات التي طالت حزبه بخصوص رفع مديونية اقليم كردستان الى اكثر من 30 مليار دولار، مؤكدا أنها "شخصية" وتستهدف عائلة زعيم الحزب مسعود ب

بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس النواب، الاثنين (08 تموز 2019)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن البرلمان صوت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (1) ل

بغداد اليوم - بغداد

إنسحبت كتلة النصر التي يتزعمها حيدر العبادي، الإثنين، 08 تموز، 2019، من جلسة البرلمان احتجاجا على تعديل قانون الموازنة الخاص بتمديد العمل بالوكالة بالنسبة للدرجات الخاصة حتى 24 تشرين الاول الاول 2019.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن

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