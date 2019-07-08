2019/07/08 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اخلت شركة نفط البصرة موظفيها عقب الهزة الارضية التي ضربت ايران وتأثرت بقوتها البصرة، مؤكدة أن قرار جاء حماية للموظفين وتحسبا لوقوع اي طارئ.للمزيد شاهد:- “بالفيديو” مخلفات الهزة الارضية في ايران..سيارات مدمرة وتساقط أجزاء من المباني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفيديو” اخلاء موظفي شركة نفط البصرة بعد الهزة الارضية تحسبا لوقوع خسائر بشرية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفيديو” اخلاء موظفي شركة نفط البصرة بعد الهزة الارضية تحسبا لوقوع خسائر بشرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).