2019/07/08 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع “عمان” النسائي الأول التابع لجمعية المحافظة على القرآن الكريم في الأردن عزمه لإقامة الملتقى القرآني الثاني في العشرين من الشهر الحالي الميلادي.وأعلن فرع “عمان” النسائي الأول التابع لجمعية المحافظة على القرآن الكريم في الأردن عزمه لإقامة الملتقى القرآني الثاني في العشرين من الشهر الحالي الميلادي ولمدة يومين تحت عنوان “تدبر القرآن الكريم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الملتقى القرآني الثاني لجمعية المحافظة على القرآن في الأردن النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملتقى القرآني الثاني لجمعية المحافظة على القرآن في الأردن) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملتقى القرآني الثاني لجمعية المحافظة على القرآن في الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).