مجلس الاعمال الوطني: ضرورة تحويل الشركات الوطنية النفطية إلى مشغل أساسي

2019/07/08 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي غدير العطار، الاثنين، على ضرورة تحويل الشركات الوطنية النفطية إلى مشغل اساسي، مبينا ان تجربة عقود الخدمة لم تتكلل بالنجاح.

وقال العطار في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز على نسخة منه إن" تحويل الشركات النفطية الوطنية إلى مشغل يمثل أولوية مهمة للسياسة النفطية العراقية".

واضاف أن "إحالة حقول النفطية للاستثمار من قبل الشركات الأجنبية يأتي ضمن سياق إحالة كل الحقول النفطية المنتجة بما فيها حقول الجهد الوطني للاستثمار من قبل الشركات الاجنبية وتحويل الشركات النفطية الوطنية الى مشغل يمثل اولوية مهمة للسياسة النفطية العراقية".

واشار العطار إلى أن"تجربة عقود الخدمة لم تتكلل بالنجاح لضعف المفاوض المحلي الأمر يحتاج لتقويته حول قدرة نقل النفط الخام وخزنه وتصديره للخارج".

يذكر ان وزارة النفط وقعت عام 2010 عقودا مع كبريات الشركات الاجنبية ضمن جولات التراخيص الاولى والثانية لتطوير الحقول النفطية في العراق.

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