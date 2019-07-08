فورين بوليسي: المسلمون يقاطعون الحج بسبب محـمد بن سلمان

2019/07/08 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير جديد لمجلة فورين بوليسي الامريكية إلى أن سياسات ولي العهد السعودي محـمد بن سلمان دفعت مجموعات كبيرة من المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى مقاطعة الحج هذا العام ، مشيراً إلى المخاوف من أن الرياض قد تستخدم عائدات الحج لمواصلة السياسات الخارجية المدمرة للأمير الشاب، بما في ذلك حربه العدوانية […]

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