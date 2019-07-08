2019/07/08 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور البارزاني يرسل قائمة أسماء تشكيلة الحكومة الجديدة إلى برلمان كوردستان) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور البارزاني يرسل قائمة أسماء تشكيلة الحكومة الجديدة إلى برلمان كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).