إذا أَرِدتَ أَنْ تُطَاع..!!

2019/07/08 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ضياء الوكيل… (تحليل) في هذا التحليل الأولي أحاول تقديم إجابة على السؤال الإفتراضي الآتي: ما هي فرص النجاح المتاحة والمتوقعة لتنفيذ الأمر الديواني (237) الخاص بالحشد الشعبي..؟؟ في إعتقادي أن هذا الأمر يواجه تحديات كبيرة ومن الصعب ترجمته إلى إجراءات على الأرض لأسباب (بنيوية وتنظيمية وعقائدية) فهناك فاصلة ما بين تنظيمين عسكريين أحدهما […]

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