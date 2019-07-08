2019/07/08 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار رفع السفارة البريطانية في الجزائر العاصمة، لعلم قوس قزح للمثليين إلى جانب علم المملكة المتحدة، موجة غضب كبيرة بين الجزائريين.ونشرت السفارة البريطانية بالجزائر على صفحتها الرسمية في فيسبوك صورة يظهر فيها علم المثليين مرفرفاً إلى جانب العلم البريطاني، وأرفقت الصورة بتعليق: “علم قوس قزح يرفرف دعماً لمسيرات فخر المثليين في لندن”، الأمر الذي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشارع الجزائري يستشيط غضباً بسبب ما فعلته السفارة البريطانية النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشارع الجزائري يستشيط غضباً بسبب ما فعلته السفارة البريطانية) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشارع الجزائري يستشيط غضباً بسبب ما فعلته السفارة البريطانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).