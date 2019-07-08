وزير الشباب يبحث مع نادي الشرطة إكمال المدينة الرياضية للقيثارة

2019/07/08 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… بحث وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، مع ادارة نادي الشرطة الرياضي صيغ اكمال المدينة الرياضية للنادي.وذكر بيان عن مكتب رياض تلقت / المعلومة /، نسخة منه، ان الاخير، زار اليوم الاثنين، نادي الشرطة الرياضي واجتمع مع اعضاء الهيئة الادارية”.واكد رياض، بحسب البيان، ان “نادي الشرطة من الاندية العريقة وهو ركن […]

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