الكعبي يؤكد على اشراك النقابات ومنظمات المجتمع المدني في اعداد مقترحات مسودات القوانين

2019/07/08 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ،اليوم الاثنين،على ضرورة اشراك النقابات ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في اعداد مقترحات مسودات القوانين قبل رفعها الى مجلس النواب لاقرارها .

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