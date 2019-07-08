الرئيس صالح يبحث مع النجيفي تطورات الاوضاع السياسية والامنية

2019/07/08 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين، مع رئيس تحالف القرار العراقي اسامة النجيفي آخر تطورات الاوضاع السياسية والامنية في العراق.

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