رئاسة برلمان إقليم كردستان تحدد موعد جلسة منح الثقة لحكومة الإقليم

2019/07/08 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت هيئة رئاسة برلمان إقليم كردستان، موعد جلسة منح الثقة لرئيس وزراء الإقليم المكلف بتشكيل الحكومة واعضاء حكومته.

ودعت رئاسة البرلمان، جميع الاعضاء لحضور جلسة يوم الاربعاء العاشر من تموز، والمخصصة لمنح الثقة لرئيس الحكومة المكلف مسرور البارزاني، والتي من المقرر ان يقدم خلالها اسماء اعضاء الكابينة الوزارية الى البرلمان.

وستتضمن الجلسة اداء اليمين القانونية، من قبل رئيس الحكومة ونائبه والوزراء، عقب منحهم الثقة من قبل البرلمان، إضافة الى طرح الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة المقبلة.

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