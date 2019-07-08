2019/07/08 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مكتب محافظ الديوانية على قوائم المحاضرين التي رفعتها مديرية التربية في المحافظة والبالغة أكثر من ثمانية آلاف محاضر وللأعوام الدراسية 2018 و2019.وقال مدير إعلام تربية الديوانية عبد الكاظم سويد للنعيم نيوز , إنه جرى رفع تلك القوائم لوزارة المالية لغرض صرف مستحقات المحاضرين بالمجان بعد ما تم إقرارها في مجلس النواب وتخصيص أجور …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع قوائم آلاف المحاضرين لصرف مستحقاتهم في الديوانية النعيم نيوز.

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