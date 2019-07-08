2019/07/08 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC طرحت النائبة عالية نصيف، اليوم الاثنين، مقترحاً يقضي بحل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، مشيرةً الى أن الفساد آخذ بالازدهار على الرغم من تعدد الاجهزة الرقابية.وقالت نصيف للمركز الخبري الوطني NNC إن “هناك تعددا بالأجهزة الرقابية في الدولة”، لافتةً الى أن ذلك اصبح “مصدر ضعف وليس مصدر قوة”.وأضافت نصيف، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصيف تقترح حل مجلس “خرج عن مساره” وتؤكد: تعددت الرقابات والفساد يزدهر المركز الخبري الوطني.

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