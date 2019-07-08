2019/07/08 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يبدو أن موجة الحرائق التي استهدفت #مزارع وبساتين ومحاصيل المحافظات #الشمالية والغربية للعراق، باتت تواجه #الدوائر_الحكومية، كما وقع اليوم الاثنين، في محافظة #نينوى.وسائل #إعلام محلية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد المزارع… الحرائق تصل إلى الدوائر الحكومية في نينوى) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد المزارع… الحرائق تصل إلى الدوائر الحكومية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).