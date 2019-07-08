2019/07/08 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتحار شاب من أعلى جسر في الأعظمية ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/08 | 15:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار شاب من أعلى جسر في الأعظمية ببغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار شاب من أعلى جسر في الأعظمية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).