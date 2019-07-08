2019/07/08 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ورود أخبار من التنسيق المشترك عن وجود حادث حريق في مركز المحافظة منطقة العشار .وقالت المصادر , إن فرق الإطفاء توجهت على الفور مع عجلة حوضية من مركز شهداء العراق وتبين أن الحادث هو احتراق مخزن مواد إنشائية مساحتة 6*20م وحريق داخل محل التساهل للمواد العازلة مساحتة 12*10م بالإضافة إلى حريق معمل نجارة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إليكم تفاصيل حريق منطقة العشار في البصرة النعيم نيوز.

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