2019/07/08 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية: القبض على ارهابي مسؤول عن تفجير دراجة نارية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل خلال رمضان الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/08 | 15:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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