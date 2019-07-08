رئيس اركان الجيش يتوجه إلى السعودية

2019/07/08 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، اليوم الأثنين، إلى السعودية في زيارة رسمية.

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