المالكي يؤكد خلال لقائه بلاسخارت ضرورة تمكن الحكومة من فرض هيبة الدولة وسيادة القانون

2019/07/08 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ضرورة تمكن الحكومة من فرض هيبة الدولة وسيادة القانون .وقال المالكي خلال استقباله بمكتبه الرسمي اليوم ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينين بلاسخارت :” ان العراق يواجه صعوبات نتيجة الاوضاع التي تمر بها المنطقة ، وهذا يتطلب تقييما معمقا للتحديات وتحديد السبل الكفيلة لمواجهتها […]

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