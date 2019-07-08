وكالات اسرائيلية: فصيل عراقي مسلح يسعى لشن هجوم صاروخي على تل أبيب

2019/07/08 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لفت فيديو كليب "على مدار 32" انتباه وسائل الاعلام الدولية حيث أعتبرت اسرائيل هذا الفيديو كليب بمثابة تهديد ضدها.

وذكرت وكالة أنباء فارس، أن "اول فيديو كليب للمقاومة العراقية باللغة الفارسية تم عرضه بالتزامن مع يوم القدس العالمي وجد صدى كبيرا على وسائل الاعلام الصهيونية والامريكية والاقليمية".

واضافت أن "وكالة كيكار هشبات التابعة لليهود الاسرائيليين المتطرفين، كتبت في مقال عنونته بـ"شاهدوا: تهديد بقصف هاكريا في تل أبيب"، أن النجباء، الميليشيات الشيعية العراقية التي تحظى بدعم من ايران، عرضت فيديو كليب هددت فيه بقصف هاكريا في تل أبيب".

وذكرت هذه الوكالة أن "حركة النجباء الارهابية وبدعم من الحرس الثوري الايراني أعلنت في الماضي عن تشكيل لواء تحرير الجولان".

وتابعت كيكار هشبات أن "ايران قامت بتسليح فصائل كحركة النجباء بصواريخ بالستية بعيدة المدى مما يثير هذا الامر قلقا كبيرا".

كما أشار موقع "خمال" الى عرض فيديو كليب "على مدار 32"، وكتب أن "حركة النجباء التي تعتبر احدى الميليشيات الشيعية العراقية هددت في هذا الفيديو كليب بقصف منطقة هاكريا في تل أبيب".

وأشارت قناة "صوت امريكا" التابعة لوزارة الخارجية الامريكية الى ازاحة الستار عن فيديو كليب النجباء، وذكرت أن "القنوات الايرانية في محاولة مفضوحة لإثارة المشاعر المعادية لإسرائيل أقدمت مرارا على بث فيديو كليب تم انتاجه من قبل احدى الفصائل العراقية البارزة".

وتابعت أن "هذه الميليشيا الشيعية العراقية تدعى حزب الله النجباء، وتم ادارجها على لائحة الحظر الامريكية.



وتوعدت هذه الحركة اسرائيل بطرد قواتها من منطقة الجولان المتنازع عليها عبر تشكيل لواء عسكري أعلنت عنه في عام 2017".

وأضافت قناة صوت امريكا أن "هذا الفصيل العسكري العراقي يشير في هذا الفيديو كليب الذي أنتجه باللغتين الفارسية والعربية الى معارك الحركة ضد داعش في العراق وفي ختام الكليب ينقل هذه الرسالة أن المهمة المقبلة للحركة هي المواجهة مع اسرائيل".

ونقل هذا المصدر عن الاستاذ في جامعة هرتسيليا "مئير جاودانفر"، أنه حذر من أن "انتشار هكذا فيديوهات دعائية يظهر أن ايران والفصائل المدعومة من قبلها كحركة النجباء تحاول أن تثير قلاقل أمنية في الحدود الشمالية لاسرائيل".

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