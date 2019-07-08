2019/07/08 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

كشف علاء الربيعي النائب عن تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر، إذ بين في تصريحات اليوم، أن عبد المهدي ضمن منصبه بتعيين شخصيات وقيادات بالمجلس الأعلى الإسلامي في مناصب نافذة سياسية وأمنية للسيطرة على مراكز القرار بأهم مراكز بالدولة العراقية.

الربيعي كشف تعمد عبد المهدي اختيار شخصي...

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