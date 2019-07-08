التعليم تناقش تطبيق منهج دراسي باسم “جرائم حزب البعث” في الجامعات

2019/07/08 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، بحث آليات لتطبيق المنهج الدراسي الموسوم (جرائم حزب البعث) لتدريسه في المراحل كافة بالجامعات العراقية.وقالت الوزارة في بيـان تلقت / المعلومة /، نسخة منه، إن “مستشار الوزارة للشؤون التربوية وتطوير المناهج محسن عبد علي الفريجي، ترأس اجتماعا للتأكيد على تضمين المنهاج الدراسي (جرائم حزب […]

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