2019/07/08 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أثارت هتافات مؤيدة لمحافظ واسط محمد جميل المياحي جملة انتقادات لدى مدونين وناشطين للطريقة التي يتم فيها صناعة الطغاة، على الرغم من الواقع المزري الذي تعيشه الكوت بمدنها المنكوبة والبطالة التي تخيم على شبابها.وأظهر مقطع مصور المياحي محاصرا وسط جماهير تهتف “علي وياك علي” وتحاول حمايته التي تحيط به اخراجه من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكوت المنكوبة ٦٠%؜ من أهلها عاطلين.. من يهتف علي وياك علي للمحافظ ؟ “فيديو”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكوت المنكوبة ٦٠%؜ من أهلها عاطلين.. من يهتف علي وياك علي للمحافظ ؟ “فيديو”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).